Polonia Bydgoszcz zaczyna nabór. Startuje Akademia Czarnego Gryfa

Powstanie Akademii Czarnego Gryfa Polonia zapowiedziała kilka tygodni temu. - To pomysł mojego syna, Przemysława - opowiadał prezes Polonii Jerzy Kanclerz. - Nie będzie to konkurencja dla BTŻ, bo chcemy szkolić młodzież w wieku 12-16 lat. Planujemy kupić trzy, cztery motocykle, z których młodzież będzie mogła korzystać. Rozmawiamy już ze sponsorami i partnerami, żeby wsparli tę inicjatywę. Poza motocyklami, chcemy zapewnić pełne wyposażenie; kevlary, kaski i inne potrzebne rzeczy. To jest drogi sport i rodziców często nie stać na takie inwestycje. A chcemy dać szansę wszystkim chętnym - dodaje.

Na czele Akademii ma stanąć Jacek Woźniak, który dokona odpowiedniej selekcji i pokieruje całością. - Mam nadzieję, że doczekamy się nowego pokolenia świetnych zawodników - dodawał Kanclerz.