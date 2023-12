To były derby! Mecze Polonii z Apatorem wzbudzały wielkie emocje. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Rywalizacja klubów z Bydgoszczy i Torunia to niezapomniana część historii polskiego żużla. Była walka na torze, były emocje na trybunach. Do tego pomysłowe oprawy kibiców, wypełnione po brzegi trybuny (miejsca na trybunach nie były numerowane - trzeba było je rezerwować osobiście, pojawiając się na stadionie na długo przed meczem) i dodatkowy podtekst tych spotkań.

Już pierwsze oficjalne zawody pomiędzy drużynami z Bydgoszczy i Torunia przyniosły wiele emocji, nie tylko sportowych.

W roku 1973 Polonia musiała stanąć do barażu o utrzymanie się w najwyższej lidze, a o miejsce do walki stanęła toruńska Stal. Pierwszy mecz w Toruniu gospodarze wygrali 44:34 W rewanżu na stadionie Polonii świetnie zaczęli gospodarze, pewnie wygrywając pierwsze pięć wyścigów. Wtedy żużlowcy z Torunia odmówili jazdy. Jak opisuje Wikipedia "przemaszerowali demonstracyjnie przed trybunami i udali się do szatni. Pomimo kilkakrotnych wezwań arbitra torunianie nie pojawili się w kolejnych biegach".