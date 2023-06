Polowanie na gwiazdy. Czy Apator potrzebuje kolejnego transferu? Inny problem rozwiązać będzie trudniej

Łatwo zdiagnozować sportowe problemy: Patryk Dudek, Paweł Przedpełski, Wiktor Lampart i juniorzy. To ponad połowa składu, co obrazuje skalę problemów w Toruniu. Zostawmy na boku debiutującego w seniorach Lamparta, choć warto odnotować średnią 1,1 na Motoarenie, czyli znacznie niższą niż miał jako junior w barwach innych drużyn!

- Problem naszej drużyny jest złożony. Poza dwoma zawodnikami, którzy nie zawodzą, pozostali mają olbrzymie problemy. Paweł Przedpełski dokonał sprzętowej rewolucji. Patryk Dudek też jest po zmianach. Zawodnicy szukają tego, co może odmienić ich poziom sportowy. Oczywiście nie tylko sprzęt jest problemem, ale także "mental". Zainwestowaliśmy w nasz zespół bardzo wiele i liczyliśmy na inne wyniki - powiedział po ostatniej porażce szef rady nadzorczej "Aniołów" Adam Krużyński dla Canal+.

Dlaczego w Toruniu się nie udaje? Klub nie ma żadnych problemów finansowych, ściąga kolejne gwiazdy, a od ostatniego medalu mija właśnie siedem sezonów, a od poprzedniego mistrzostwa Polski, aż wstyd przyznać, minęło tych lat aż piętnaście. "Ten zespół nie ma charakteru" - to często pojawiająca się opinia o "Aniołach".

Los Przedpełskiego może jeszcze nie jest przesądzony, ale wychowanek jest na dobrej drodze do pożegnania z zespołem. To już jego kolejny słabszy sezon z rzędu. Kto za niego? Na pewno nie Anders Thomsen, który otwierał listę życzeń w Toruniu, bo Duńczyk wykorzystał całe zamieszanie i ubił dobry interes w Gorzowie. Dalej są Australijczycy Jason Doyle (Wilki Krosno) i Max Fricke (ZOOLeszcz GKM) oraz Janusz Kołodziej (Unia Leszno). Problem w tym, że realne szanse na transfer jednego z tych zawodników są tylko w wypadku degradacji ich zespołu do I ligi.