Polscy judocy liczą na sukcesy w zawodach Pucharu Europy juniorów. Impreza już w ten weekend w Poznaniu AK

Dino Secic

W najbliższy weekend (15-16 kwietnia) Poznań stanie się stolicą judo. Do Wielkopolski zjadą najlepsi juniorzy w tej dyscyplinie, by wziąć udział w zawodach Pucharu Europy. Wszyscy liczą na to, że medalowa passa biało-czerwonych z poprzednich lat w tej imprezie zostanie podtrzymana. Tym bardziej, że gwiazd światowego formatu w polskiej kadrze nie brakuje.