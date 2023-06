Polscy skoczkowie liczną na pomoc biało-czerwonych fanów w Zakopanem

– To coś nowego w kalendarzu naszych startów, więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno będzie bardzo fajna impreza. Szykujemy się tak, aby wynik był dobry – opowiada 36-latek. – Póki co skoki narciarskie to sport zimowy i to do zimy się przygotowujemy, ale fajnie będzie zaliczyć kilka startów, w tym w IE 2023. Atmosfera w kadrze jak zawsze jest dobra. Czy uda się coś wygrać? No, jak będę startował, no to wiadomo, że chcę wygrać, po to skaczę i trenuję. Są zawody, no to trzeba walczyć o jak najwyższe miejsce – dodaje Żyła.

Konkursy skoczków i skoczkiń narciarskich podczas IE 2023 zostaną rozegrane na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. W tatrzańskim kompleksie przeprowadzono kilka inwestycji, aby poprawić infrastrukturę i warunki pobytowe zawodników nie tylko na czas igrzysk. Położona na terenie COS – OPO Zakopane Średnia Krokiew została doposażona w trybunę mogącą pomieścić nieco ponad 2 tysiące widzów. Poza tym centralnie sterowanej klimatyzacji doczekały się hale treningowe w zakopiańskim ośrodku, a na bokserów i bokserki uczestniczące w IE 2023 czekają nowe, certyfikowane ringi.