Polscy zapaśnicy z wielkimi nadziejami przed olimpijską kwalifikacją w Stambule

W kwietniu w Baku zostały rozdane po dwa miejsca dla najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii wagowych, zaś w Stambule do zgarnięcia pozostają po trzy wejściówki na igrzyska. Marginesu na błędy już nie ma, zatem od pierwszych walk trzeba udowadniać swoją klasę. Ułatwieniem w drodze do Paryża może być rozstawienie w turniejowej drabince. Z tego atutu skorzysta dwójka polskich zapaśników w stylu wolnym, czyli Zbigniew Baranowski (-97 kg) i Robert Baran (-125 kg). Obaj wraz z resztą „wolniaków” prowadzonych przez trenera Grigorija Danko są po zgrupowaniu w Gruzji, skąd prosto udali się do Stambułu. Z tej grupy praktycznie każdy z zawodników ma realne szanse na igrzyska.

– Wysyłamy grupę mocnych, uznanych już zapaśników w stylu wolnym. Baranowski z Baranem, jak również Sebastian Jezierzański (-86 kg) byli medaliści ME. Na podium MŚ stawał już Krzysztof Bieńkowski (-65 kg), zaś Kamil Rychlicki (-74 kg) to olimpijczyk z Tokio. W ich przypadku wszystko jest możliwe – przewiduje Walachowski.

– W Turcji cały świat powalczy o igrzyska, ale będzie mniej o kilka najlepszych zawodniczek. Mamy nadzieję, że jedna, a przy odrobinie szczęścia dwie kolejne kwalifikacje będą nasze. N najlepszej drodze do igrzyska była już Wrzesień, która od początku roku plasuje się w TOP 3 na wszystkich zawodach, ale chwila nieuwagi w Baku w walce z Niemką kosztował ją punkty i konieczność startu w Stambule. Każdy będzie „gryzł matę” i bił się do końca, dlatego trzeba będzie zachować zimną krew do ostatnich sekund – mówi Grzywiński.

Poczynania biało-czerwonych będzie obserwował z bliska Andrzej Supron. Wicemistrz olimpijski w stylu klasycznym do 68 kg z 1980 roku z Moskwy, a od 2017 roku również prezes Polskiego Związku Zapaśniczego wybiera się do Stambułu, by dopingować naszych zawodników.

– Trzymam kciuki za naszą reprezentację. Wierzę, że mają wszystko, co potrzebne, aby osiągnąć swój cel, czyli kwalifikacje do Paryża oraz upragnione medale igrzysk olimpijskich. Nasi zapaśnicy ciężko pracowali, aby dotrzeć do tego momentu. Ich determinacja, talent i siła pozwalają mieć nadzieję, że zasłużą na swoje miejsce na podium. Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy będą mogli to udowodnić na macie w Stambule – mówi Supron.

Start światowego turnieju kwalifikacyjnego w Stambule w czwartek, 9 maja. Olimpijska eliminacja nad Bosforem potrwa do 12 maja.