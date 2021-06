Polska odpadła z Euro 2020, ale inni grają dalej. Jak z zyskiem przełknąć porażkę naszych piłkarzy?

A bez względu na to, czy wspierałeś zwycięzców, czy pokonanych, branża piwna może być dobrym biznesem dla inwestorów. Podczas najważniejszych turniejów piłkarskich w ciągu ostatniej dekady – od Euro 2012 do Mistrzostw Świata 2018 notowane na giełdzie światowe browary i producenci napojów bezalkoholowych konsekwentnie osiągały lepsze wyniki niż światowe akcje – według naszej analizy, wzrost średnio o 2,9 proc. w porównaniu z globalnymi akcjami, które wzrastały o 0,9 proc.

Warto zauważyć, że nasz przemysł piwowarski radzi sobie znacznie lepiej niż nasza drużyna piłkarska. Podczas gdy w rankingu FIFA zajmujemy 21. miejsce, to jesteśmy 10. największym producentem piwa na świecie. A jeśli chodzi o jego konsumpcję na głowę mieszkańca, wskakujemy nawet na 5. pozycję. W roku 2019, czyli jeszcze przed pandemią, która wpłynęła na zwiększoną konsumpcję piwa, przeciętny Polak wypijał go rocznie 97,9 litra.

Choć to Europejczycy biją rekordy w konsumpcji piwa na głowę mieszkańca, to najwięcej produkuje się go i pije w Azji. Największymi producentami piwa w 2020 roku były Chiny (376,5 mln hektolitrów), USA (210,9) i Brazylia (144,8). Dopiero na 5. miejscu jest największy producent w Europie - Niemcy produkujący 91,6 mln hektolitrów. Polska jest 10. z produkcją 39,3 mln hektolitrów rocznie.