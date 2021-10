Polska znowu niepokonana w Toruniu. Jest awans w eliminacjach mistrzostw Europy U-17 [zdjęcia]

POLSKA - ROSJA 0:0

POLSKA: Seweryn - Kowalczyk, Kłębek (62. Półrolniczak), Kuleczka, Cyraniak - Lewicka (46. Rohn), Piksa, Szymczak, Guzik (46. Gąsiorek) - Kozarzewska (90.+4. Warachowska), Piętakiewicz (71. Matuszewska).

ROSJA: Taranczenko - Semina, Jermakowa, Zacharowa, Prochorczenko - Schalowa(46. Szuba), Gołowina - Swicunowa, Owsianikowa, Driczewa 90.+2. Worotyncewa) - Petuchowa.

W Toruniu spotkały się zespoły, które w pierwszych meczach wygrały. Polki pokonały Belgię 1:0, a Rosjanki zwyciężyły Angielki 2:0.

- W pierwszej połowie nie zagraliśmy za dobrze - przyznał Marcin Kasprowicz, selekcjoner Polski. - Trochę jakby przerosła nas waga meczu. Po przerwie było już dużo lepiej. Mieliśmy kontrolę nad meczem, stworzyliśmy sobie kilka okazji do strzelenia goli, ale zabrakło nam skuteczności. Trochę jesteśmy niepocieszeni tym remisem, ale go szanujemy. To nasz czwarty mecz, w którym nie straciliśmy gola, ale też pierwszy, w którym bramki nie zdobyliśmy - dodał.