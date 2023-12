Polskie Betlejem. Uczniowie inowrocławskiej Szkoły Katolickiej wystawili jasełka o tragicznej historii rodziny Ulmów

Mamy czas jasełek, czyli widowisk o Bożym Narodzeniu. W naszym regionie prezentuje je głównie młodzież szkolna. Często nie maja one formy tradycyjnych przedstawień jasełkowych, lecz widowisk odnoszących się do czasów współczesnych. "Polskie Betlejem, czyli droga do świętości", to historia rodziny Ulmów w nawiązaniu do życia świętej rodziny.