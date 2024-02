Środa Popielcowa 14 lutego 2024 - co to za święto? Sprawdź, czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła

Środa Popielcowa 14 lutego 2024 - czy trzeba iść do kościoła?

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły . Oznacza to, że można spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wiernych powyżej 14. roku życia, a post ścisły wiernych od 18. do 60. roku życia.

Środa Popielcowa to święto ruchome. W 2024 roku wypada 14 lutego. Nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Środa 14 lutego 2024 roku to Środa Popielcowa , która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Dzień ten określa się potocznie nazwą "Popielec". To dzień, który rozpoczyna Wielki Post, czyli czterdzieści dni pokuty. Zgodnie z tradycją w Środę Popielcową księża symbolicznie posypują głowy wiernych popiołem, wypowiadając słowa z Księgi Rodzaju: "prochem jesteś i w proch się obrócisz" (Rdz 3, 19).

Wiele osób zastanawia się, czy 14 lutego w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła? Czy w Środę Popielcową 14 lutego wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej?

Niektórzy mogą się zdziwić, bowiem Środa Popielcowa w kościele rzymskokatolickim NIE JEST świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku wzięcia udziału w mszy świętej. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące nie mają obowiązku uczestniczenia 14 lutego we Mszy Świętej. Katolicy nie muszą obowiązkowo iść do kościoła, ani uczestniczyć we mszy świętej.