Polskie gwiazdy igrzysk w Tokio w kajakarstwie ciężko trenują. "Widać u nich ogromny zapał" PS

Grzegorz Kotowicz, dwukrotny medalista olimpijski, od kilku miesięcy zarządza Polskim Zwiążkiem Kajakowym PS

Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska, czyli polskie medalistki olimpijskie z Tokio w kajakarstwie, przygotowują się do sezonu w Portugalii. – Widać, że zapał do pracy jest ogromny. Karolina, która ma cztery medale olimpijskie trenuje, jakby przygotowywała się do pierwszych igrzysk – mówi prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.