Polskie kajakarki wróciły ze zgrupowania w Portugalii. "Pracujemy bardzo mocno"

Polscy kajakarze nieprzerwanie od 1988 roku przywożą z IO medale. Kajakarki nie schodzą z podium od 2000 r. W czym tkwi sekret naszych reprezentantek? – Trener z otwartą głową i bardzo, bardzo dobrym planem, to jest przyczyną sukcesu. Zawodnik może być talentem, pracusiem. Jak nie będzie kogoś, kto go weźmie w garść i powie, co i kiedy, w odpowiednim momencie, ma robić, to nie będzie tego sukcesu. Mamy trenera Tomasza Kryka bardzo otwartego, ogarniętego. Nie mówię o logistyce, bo w tym w ogóle jest mistrzem. Jeśli chodzi o plan treningowy i otwarty umysł, to wygrałyśmy życie mając takiego trenera – przekonuje Marta Walczykiewicz, wicemistrzyni olimpijska z 2016 roku.

Zdaniem Tomasza Kryka, jeśli zawodniczki chwalą jego pracę, to znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. – Często trzeba przekonać się do nowych rozwiązań i pomysłów trenera. Często trzeba wyjść ze strefy komfortu, po to, żeby za miesiąc, pół roku, rok, potwierdzić, że to co robimy innego jest z korzyścią dla nas, dla wyniku sportowego, a co idzie za tym, dla naszego życia, dla tego kim się stajemy, jakie medale zdobywamy, a w konsekwencji tego. jakie zarabiamy środki finansowe na przygotowania i w życiu prywatnym. To wszystko są naczynia połączone. Nie można wyłączyć sobie tylko tej działki treningowej – uważa Kryk.