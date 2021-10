Polskie społeczeństwo przywiązane do wolności, nabiera coraz większej empatii do związków jednej płci

Dr Adam Jarosz, politolog z SGH uważa, że pomysł projektu ustawy o związkach partnerskich przygotowywany przez posłów KO Pawła Kowala i Pawła Poncyliusza świadczy o trwałym skręcie tej partii na lewo – za takim rozwiązaniem bardzo zdecydowanie wypowiedział się również lider PO Donald Tusk.

- Małżeństwa homoseksualne czy związki partnerskie stały się normą w większości krajów UE, obowiązują nawet na Węgrzech, rządzonych przez konserwatystę Viktora Orbana – tłumaczy dr Jarosz. - W Polsce temat ten jest bardzo kontrowersyjny, więc każdy projekt ustawy w tej kwestii będzie kolejnym włożeniem „kija w mrowisko” i rozbudzi skrajne emocje, dając nadzieję na legalizację związków parom homoseksualnym oraz wzbudzi ogromny sprzeciw tradycjonalistów. Polskie społeczeństwo przywiązane, jak żadne inne, do wolności, nabiera jednak coraz większej empatii dla osób homoseksualnych i postrzeganie tej kwestii dynamicznie się zmienia. Osoby takie żyją w naszym społeczeństwie, zdecydowana większość z nich w zaciszu prywatności i przede wszystkim one cierpią na obscenicznych ekscesach niektórych liderów ruchów LGBT. Moim zdaniem, kompromisowym rozwiązaniem w tej sprawie byłby „status osoby bliskiej”, który z jednej strony spowodowałby, że osoby LGBT miałyby wszystkie najważniejsze prawa (odwiedzin, dziedziczenia, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego). Z drugiej strony nie naruszyłoby to delikatnej materii, jaką jest tradycyjnie rozumiane małżeństwo, które w polskiej kulturze ma szczególny status i jest normą konstytucyjną, ani nie byłoby jego ukrytą formą jak związek partnerski. Pomogłoby to również innym osobom, które z różnych powodów są w bliskiej relacji z drugim człowiekiem (np. senior, który nie ma rodziny, a którym się opiekuje przyjaciel czy opiekun). Uwolniłoby to też polską debatę publiczną, od wiecznie niekończącego się sporu, a Polskę od całkowicie fałszywego wizerunku państwa nietolerancyjnego na arenie międzynarodowej.