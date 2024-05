"Pomagać ludziom, to kochać ludzi". W Grudziądzu pielęgniarkom i pielęgniarzom wręczono dyplomy. Uroczyście nałożono czepki pielęgniarskie

Ponad 60 absolwentów kierunku pielęgniarstwo grudziądzkiej filii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odebrało w szpitalu w Grudziądzu dyplomy. Niezwykle wzruszające była też uroczystość symbolicznego nałożenia im czepków pielęgniarskich, a w przypadku panów pielęgniarzy - przypinek.

Ewa Umińska, starosta grupy w imieniu studentów wspominała: - Kiedy pierwszy raz zobaczyłam informację o naborze na studia pielęgniarskie pomyślałam: to coś dla mnie. Przypomniał mi się oddział dziecięcy dawnego szpitala. To tam mój tata lekarz pediatra zabierał mnie ze sobą na dyżury. Ubrana w fartuch i z czepkiem na głowie przyglądałam się pracy paniom pielęgniarkom. To były zupełnie inne czasy... Teraz spełniają się moje marzenia: kończę studia na kierunku pielęgniarstwo.

Ponadto "świeżo upieczona" pielęgniarka, Ewa Umińska zauważała, że praca w tym zawodzie nie będzie łatwa: - Będzie trudna, często będzie wyzwaniem. Głęboko wierzę w to, że przygotowanie, które otrzymaliśmy podczas studiów pozwoli nam sprostać wyzwaniom.

Ewa Umińska, starosta grupy absolwentów pielęgniarstwa WSB w Bydgoszczy w grudziądzkiej filii Aleksandra Pasis

To był bardzo wyjątkowy dzień zarówno dla grupy absolwentów pielęgniarstwa, którzy studiowali w Grudziądzu jak i ich najbliższych. Świętowanie: dyplomatorium jak i tzw. czepkowania zbiegło się z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Tomasz Krzysztyniak, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu podkreślał: - Wchodzimy w erę nowoczesnego pielęgniarstwa. Grudziądz już jest w tej erze. Tu na tej sali, od samych was - absolwentów tego kierunku usłyszeliśmy, że pielęgniarstwo to już nie tylko czynności higieniczne, opiekuńcze ale wysokospecjalistyczne procedury wykonywane w standardach XXI wieku. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasz zawód był dobrze promowany i aby było nim duże zainteresowanie.

"Towarzyszycie nam w najbardziej intymnych chwilach. Czasami są to ostatnie chwile"

Uroczystość w szpitalu była też ważnym momentem w historii Grudziądza, o czym mówił prezydent Maciej Glamowski: - Ziszcza się na naszych oczach marzenie akademickiego Grudziądza i to w bardzo wymagającej dziedzinie jaką jest kształcenie w obszarze nauk o zdrowiu, ale też dziedzinie w której Grudziądz ma bardzo bogate tradycje bowiem przypomnę że w naszym mieście istniało liceum medyczne.

Prezydent Grudziądza także zwrócił się bezpośrednio do nowych pielęgniarek i pielęgniarzy: - To wy towarzyszycie nam w najbardziej intymnych chwilach. Czasami są to chwile ostatnie, a to wymaga niesamowitej empatii. Wasz zawód to powołanie i misja.

Małgorzata Kufel, wiceprzewodnicząca OIPiP w Toruniu, a jednocześnie koordynatorka studiów w Grudziądzu z ramienia WSG: - Mówią, że "po owocach ich poznacie". Tak, to owoc naszej wspólnej pracy. Studiowanie w Grudziądzu pielęgniarstwa, czerpanie wiedzy od doświadczonych pielęgniarek i pielęgniarzy było najpierw naszym marzeniem, a teraz staje się faktem i przechodzi do historii. Dziękuję za ten czas.

Te odznaczone pielęgniarki są wzorem do naśladowania

We wspomniane obchody Dnia Pielęgniarek i Położnych wpisała się też ceremonia wręczenia odznaczeń "Za zasługi w zawodzie". Są one przyznawane pielęgniarkom i położnym "z co najmniej 10-letnim stażem w zawodzie, które swoją postawą zawodową, społeczną, etyczną i profesjonalizmem stanowiły i stanowią przykład dla innych pracowników". I tak wyróżnienia otrzymały:

ze szpitala w Łasinie:

Maria Przybylska

Mariola Zielaskiewicz

Wręczenie odznaczeń pielęgniarkom "Za zasługi dla zawodu"

ze szpitala w Grudziądzu:

Żaneta Borowiecka

Bożena Zembrzuska

Danuta Klimas - Topolewska

Katarzyna Mączkowska

Emilia Zawadzka

Beata Joppek

Maria Furs

Beata Wiśniewska

Anna Misiak

Bogusława Kalita

Dyplomatorium, tzw. czepkowanie oraz wręczenie odznaczeń odbyło się przy towarzyszeniu władz uczelni WSG z Jego Magnificencją rektorem prof. WSG dr Markiem Chamotem na czele. Było też składanie przyrzeczenia pielęgniarskiego.

