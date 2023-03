Debata samorządowców w Grudziądzu: "W Polsce problemy służby zdrowia od lat się roluje, a nie rozwiązuje" [zdjęcia]

- Do 2030 roku prawa emerytalne nabędzie około 36 tysięcy pielęgniarek w całym kraju. Oznacza to, że jeśli wszyscy by z nich skorzystali to w Polsce można byłoby zamknąć ponad 240 szpitali gdyż nie będzie personelu pielęgniarskiego - dzieliła się danymi Joanna Olkiewicz, naczelna pielęgniarka szpitala w Grudziądzu podczas debaty w muzeum Flis o służbie zdrowia i wyzwaniach szpitala w Grudziądzu. - Jeśli chodzi o naszą lecznicę to będzie to około jedna trzecia załogi pielęgniarek i połowa położnych. Pozostanie się nam modlić, aby te osoby nie chciały odejść wraz z nabyciem praw emerytalnych.