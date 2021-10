Pomagał ofierze wypadku pod Iławą. Policja prosi o kontakt świadka z mercedesa o numerach rejestracyjnych CG czyli z Grudziądza

Świadek wypadku pod Iławą udzielał pierwszej pomocy potrąconemu 59-latkowi. Teraz może wnieść kluczowe informacje co do okoliczności zdarzenia. Policja apeluje, by zgłosił się mężczyzna z mercedesa klasy "S" którego tablice rejestracyjne rozpoczynały się od CG /to numery rejestracyjne z miasta Grudziądz/

