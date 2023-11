Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia

Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki.

- Przedpokój jest pomieszczeniem, do którego zwykle nie przywiązuje się aż takiej wagi. To błąd, ponieważ już od progu stanowi wizytówkę naszego wnętrza. Wystarczy kilka zabiegów, aby sprawiał dobre wrażenie - uważa Dorota Kot, Projektant Wnętrz.

Jak zrobić metamorfozę przedpokoju?

Najbardziej efektowna jest wymiana drzwi oraz podłogi. To jednak spora rewolucja i koszty. Naprawdę niezłą metamorfozę można zrobić malując ściany, drzwi, kupując lub odnawiając meble. Kluczowe są także dodatki. Urządzając przedpokój, tak jak w przypadku innych pomieszczeń, należy zdecydować się na jeden styl (np. loftowy, glamour, boho czy wintage) czy określoną tonację kolorystyczną.

Modne i praktyczne dodatki do przedpokoju:

wieszak

ławka, pufa lub inne siedzisko

lustro

galeria zdjęć lub obrazów

stojak na parasole

półka na okulary

wieszak na klucze

dywanik

- Nowoczesny i funkcjonalny przedpokój to wizytówka każdego domu oraz mieszkania. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego zajmujemy się również realizacjami tego rodzaju zabudowy! Warto dokładnie zaplanować jego aranżację oraz zastosowane meble i dodatki. Oprócz pojemnych szaf i komód do przechowywania dobrze będzie zdecydować się na oświetlenie, które ułatwi korzystanie z nich oraz podkreśli piękno tego miejsca. Ciekawym pomysłem jest też wkomponowanie do zabudowy w przedpokoju konsoli, która jest świetną alternatywą dla komody, regału czy też półki. No i lustro! Najlepiej odbijające całą sylwetkę, które pozwoli przejrzeć się od stóp do głów, a jednocześnie optycznie powiększy i rozjaśni pomieszczenie, odbijając światło lamp - zaznacza Pro-Mebel Błaszak Przemysław - Nierada.

Modne przedpokoje - zobacz zdjęcia

W przedpokoju ważna jest nie tylko estetyka, ale także praktyczność. Musimy więc znaleźć miejsce na przechowywanie butów, odzieży wierzchniej oraz dodatków w postaci szali, czapek czy okularów. Przedpokój to najlepsze miejsce na rzeczy, które zabieramy/zakładamy w ostatniej chwili wychodząc z mieszkania. Zobacz w galerii pomysły na urządzenie przedpokoju.

Ideovo zaznacza: - Piękna i radosna część domu czyli przedpokój. Gdy żyjemy w mieszkaniu to korzystamy z jego całości. Czasem wydaje nam się, że przedpokój jest tylko małoznaczącym przechodnim elementem domu i nie warto poświęcać mu zbyt wiele uwagi. Tymczasem gdy jest równie dopracowany co reszta domu to można się po prostu uśmiechać na jego widok.

Trudności w aranżacji przedpokoju

Często w realizacji pomysłów na aranżację przedpokoju przeszkadza zbyt mała przestrzeń, ciemne czy wąskie wnętrze oraz rozmieszczenie/duża liczba otworów drzwiowych. Projektanci mają na to swoje patenty.

- Jest takie powiedzenie: „masz tylko jedną szansę by zrobić pierwsze dobre wrażenie”. Przedpokój – przestrzeń niedoceniana i bardzo często zwyczajnie trudna do ładnego zagospodarowania. Zazwyczaj wąski i długi, ciemny lub mały, z dużą ilością drzwi, przez co nieustawny. Ale wcale nie musi tak być. Jasna płytki, pastelowe ciepłe kolory na ścianach i meblach, lustra odbijające światło, dobrze rozmieszczone oświetlenie różnego rodzaju i sprytnie ukryte szafy i drzwi powodują, że pomieszczenie odzyskuje lekkość i blask. Gdy jeszcze dołoży się siedzisko - mebel z historią oraz pięknie oprawione obrazy przedpokój odzyskuje swój pierwotny status wizytówki mieszkania - zaznacza Dorota Choczewska Studio Niebieska Komoda.

