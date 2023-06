Ponad 30 stopni Celsjusza - tak będzie w Kujawsko-Pomorskiem. To pierwszy upał w tym roku! IMGW ostrzega

Upał! Ważne ostrzeżenie IMGW dla kujawsko-pomorskiego

Na wyżej wymienionym obszarze w ciągu dnia prognozuje się wystąpienie maksymalnej temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, zaś minimalnej w nocy od 14 do 17 stopni Celsjusza . Ostrzeżenie obowiązuje od 9.06.2023 godz. 11:00 do 8.06.2023 godz. 20:00.

W pozostałej części kraju będzie nieco chłodniej. Niż Heinrich sprowadził do Polski nieco bardziej wilgotne powietrze, a co za tym idzie - również chłód. Będzie tam przeważnie od 20 do 23 st. C. Takich temperatur należy się spodziewać od województwa śląskiego, poprzez świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie – przewiduje rzecznik IMGW.