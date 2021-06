Ponad 300 uczennic na niezwykłej lekcji wychowania fizycznego z wielkimi mistrzyniami sportu w Rypinie

– Cieszę się, że ruszamy z tym wyjątkowym projektem w kolejnym roku i znów zaczynamy w województwie kujawsko-pomorskim. My tęskniliśmy za tym projektem, ale myślę, że tęskniły też uczennice. Każda z nas jest wartościowa, czyli jestem sobą, jestem bella. To jest bardzo ważne w tym projekcie dla nas. Chodzi nam o to, by aktywność fizyczna była dla nich przyjemnością. Jest to innowacyjna lekcja, w trakcie której dziewczyny ćwiczą z mistrzyniami. Jestem dumna, że kolejny raz z porozumieniu z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale też z województwem kujawsko-pomorskim możemy ten projekt realizować – mówiła Otylia Jędrzejczak.

Na zaproszenie mistrzyni olimpijskiej z Aten do Rypina przyjechały trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich w kajakarstwie Beata Mikołajczyk-Rosolska, dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Luiza Złotkowska, Natalia Maliszewska, mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w short tracku oraz Iga Baumgart-Witan, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w lekkiej atletyce.