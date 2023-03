Ponad 350 dzieciaków ćwiczyło z Moniką Pyrek. "To najlepsza lekcja!"

To już ósma edycja akcji, która jest skierowana do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8. W Jastrzębiu-Zdroju na zajęciach stawiło się ponad trzysta pięćdziesiąt dzieci.

Monika Pyrek, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii, ma nadzieję, że, podobnie jak we wcześniejszych edycjach, uda jej się przekonać wiele dzieciaków do bycia bardziej aktywnym. – Przed nami jeszcze dziewięć dni lekcji. Mamy nadzieję, że dzieciaki będą się z nami świetnie bawić, bo chcemy im przekazać, że właśnie sport jest fantastyczna radość, super spędzanie czasu. I ważne jest, by pokazać im, by to był nawyk, by sport był po prostu sposobem na nudę – mówiła wicemistrzyni świata w skoku o tyczce i czterokrotna olimpijka. W planach do 5 kwietnia są jeszcze lekcje w Rybniku, Krzeszowicach, Osielsku, Inowrocławiu, Szczecinie i Koszalinie. W Krzeszowicach, Inowrocławiu i Szczecinie lekcje odbędą się dwukrotnie.

Z akcji cieszą się też nauczyciele wychowania fizycznego, których uczniowie mogą brać udział w zajęciach. – To, co zobaczyliśmy tutaj, jest niesamowite. Fantastyczne jest włączenie nowinek technicznych do lekcji wychowania fizycznego, bo przecież uczniowie uwielbiają nowe technologie, aplikacje, smartfony, komputery i tak dalej. Na pewno w ten sposób wiele dzieciaków można przekonać do aktywności fizycznej – mówiła Beata Sypniewska z SP nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.