Ponad 39 tysięcy kujawsko-pomorskich rolników złożyło już wnioski o dopłaty przez internet w kampanii 2021

W powiecie włocławskim i lipnowskim najwięcej wniosków

Jolanta Sobecka, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 28 maja 2021 r. (godz. 7) w woj. kujawsko-pomorskim złożonych zostało 39 047 wniosków z kampanii 2021, co stanowi nieco ponad 64% spodziewanej liczby w stosunku do roku ubiegłego.

Powiaty w których złożono największą liczbę wniosków to: włocławski oraz lipnowski.

Jest jeszcze trochę czasu, ale lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku

Dyr. Sobecka przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus: - W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia, czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku zobowiązani są złożyć wnioski w formie elektronicznej (korzystając z aplikacji eWniosekPlus).