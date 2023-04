Ponad 450 dziewcząt na tegorocznej inauguracji akcji "Mistrzynie w Szkołach"

– Jestem przeszczęśliwa, że ruszamy z kolejną edycją „Mistrzyń w Szkołach”. To akcja, która ma bardzo duże znaczenie dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego dziewcząt. Chcemy zaszczepić im nasze hasło przewodnie, czyli jestem sobą, jestem Bella, jestem niepowtarzalna. Udało mi się zaprosić wspaniałe kobiety, które przyjechały z nami do Zgierza, by pokazać uczennicom szkół, jak ważna w wielu aspektach życia jest aktywność fizyczna – mówi Otylia Jędrzejczak.

Mistrzyni olimpijska w pływaniu zaprosiła do Zgierza inne medalistki olimpijskie oraz znakomitą polską siatkarkę. Paulina Maj-Erwardt, wielokrotna reprezentantka Polski w siatkówce, zawodniczka ŁKS Commercecon Łódź twierdzi, że namawianie młodzieży do uprawiania sportu jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach.

– Chciałabym, żeby dziewczyny szerzej spojrzały na aktywność fizyczną, by potraktowały to jako dbanie o zdrowie, o swoje ciało, ale i o swojego ducha. Dziś może jeszcze tego nie widzą, ale, gdy będą starsze, na pewno to zrozumieją – dodaje jedna z najlepszych polskich siatkarek.