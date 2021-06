Ponad 8 tysięcy uczestników programu "Ręczna na Orliku 2021"!

– Młodsze dzieci będą rzucać do bramek, biegać slalomem między pachołkami, czy pokonywać tory przeszkód. Z kolei starsze grać będą mecze. Z każdego turnieju wyłonimy najlepszą drużynę chłopców i dziewcząt, które awansują do turnieju wojewódzkiego. Z kolei najlepsze zespoły z województwa na początku października zagrają w wielkim finale w Kielcach, stolicy polskiej piłki ręcznej – mówi Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu, która jest organizatorem turnieju.

Ambasadorem akcji „Ręczna na Orliku 2021” został były reprezentant Polski Artur Siódmiak. – Bardzo chętnie zaangażowałem się w tę akcję, bo ma na celu promocję piłki ręcznej, a to najlepszy sport na świecie. Ręczna na Orliku to fantastyczny projekt i jestem dumny, że mogę go wesprzeć. Mam nadzieję, że uczestnicy będą dobrze się bawić, bo w sporcie na tym etapie najważniejsza jest właśnie pasja i radość – mówi Siódmiak.

W czerwcu odbędą się eliminacje – w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim, łódzkim, dolnośląskim, świętokrzyskim i lubelskim. Drugi etap, czyli finały wojewódzkie, zaplanowane są na wrzesień, a finał w dniach 1-3 października w Kielcach.