Ponad tysiąc uczestników finału „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich”

„Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” to program, który ma zachęcić dzieci do uprawiania sportu. W maju i czerwcu odbyło się szesnaście wojewódzkich eliminacji, w trakcie których wyłonione zostały reprezentacje wszystkich województw. Najlepsi z eliminacji przyjadą do Torunia walczyć o prymat w Polsce, ale także po to, by się świetnie bawić. W trakcie dwudniowego święta młodzi lekkoatleci będą mieli okazję spotkać m.in. dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego, olimpijkę i medalistkę mistrzostw Europy Sofię Ennaoui, a także wielu innych byłych i obecnych reprezentantów Polski, m.in. Marikę Popowicz-Drapałę, Norberta Kobielskiego czy Marka Zakrzewskiego.

– Zależy nam na tym, by przyciągać dzieciaki do uprawiania sportu. A przyciągnąć można jest najprościej w dwojaki sposób, czyli przez dobrą zabawę i przez możliwość poznania gwiazd, które widują w telewizji. Jestem przekonany, że tak, jak ubiegłoroczni uczestnicy „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich” zapamiętali spotkania z gwiazdami, tak samo jest i w tym roku – mówi Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Lekkoatletyczne gwiazdy towarzyszą uczestnikom nie tylko w trakcie finału, ale również w trakcie wszystkich zawodów eliminacyjnych.