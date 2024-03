Poniedziałek Wielkanocny, czyli smigus-dyngus 2024. Oto tradycje i zwyczaje

Kiedy jest śmigus-dyngus?

Znaczenie tradycji śmigus-dyngus

Dawniej w tym dniu panował zwyczaj smagania panien po nogach witkami, gałęziami i polewania wodą - "podwójne lanie", dopóki dziewczyna nie złożyła okupu. Natomiast "dyngus" dawał możliwość wykupienia się dziewcząt od podwójnego lania. To słowiańskie słowo oznaczało branie okupu, wykup.

Pochodzenie śmigusa-dyngusa

Pochodzenie śmigusa-dyngusa nie jest do końca jasne, ale zdaje się być związane z dawno zapomnianymi rytuałami wiosennymi, celebrującymi powrót życia i płodności po okresie zimowej stagnacji. Obmywanie się wodą miało oczyścić ciało z zimowych zmęczeń i przygotować je na nowy okres wzrostu i obfitości.

Dzisiaj tradycja ta jest bardziej okazją do zabawy i świętowania niż rytuałem oczyszczającym. Ludzie bawią się, puszczając wodę na siebie nawzajem, czasem organizując nawet większe bitwy na ulicach miast. Jest to także sposobność do integracji społeczności i spędzenia czasu w większym gronie .