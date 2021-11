Porachunki w Grudziądzu? 40-latek z ranami rąk i nóg trafił do szpitala, a 29-letni sprawca zranienia za kraty Aleksandra Pasis

Zatrzymany 29-letni sprawca napaści na 40-latka w Tarpnie w Grudziądzu, twierdził że to była "obrona własna". Prokuratura jednak, ocenia że jest to sprzeczna wersja z dotąd zebranym materiałem dowodowym KMP Grudziądz

- Krwi było jakby jakiegoś zwierzaka zarzynali. To musiała być gruba akcja - mówi „Pomorskiej” przechodzień, który udzielał pomocy rannemu znalezionemu na chodniku u zbiegu Grunwaldzkiej i Słowackiego w Grudziądzu. Po przybyciu służb 40-latek został zabrany do szpitala. Początkowo do sprawy została zatrzymana kobieta, kolejnego dnia mężczyzna.