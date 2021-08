Porozumienie Jarosława Gowina wytyka błędy przy przebudowie płyty Starego Rynku w Bydgoszczy

a

- 15 lipca 2021 Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący realizacji wybranych inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim. Ujęty w nim został ogrom nieprawidłowości w zakresie przebudowy płyty Starego Rynku w naszym mieście. Dotyczyły one między innymi odbioru dokumentacji projektowej zawierającej błędne rozwiązania, wykorzystaniu na etapie budowy błędnie wprowadzonych do obrotu płyt kamiennych, zastosowaniu nieodpowiedniej jakości fug między płytami i dopuszczeniu oraz odbioru inwestycji z przypadkami błędnego rozkroju płyt kamiennych. Jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i masa nieprawidłowości pokazuje jakim gospodarzem jest prezydent Bydgoszczy. Według NIK nadzór prezydenta był znikomy i niewystarczający, a działania Urzędu Miasta skupiały się głównie na aspektach estetycznych, a nie technicznych - mówi Jakub Masiakowski, prezes koła Bydgoszcz Porozumienia Jarosława Gowina.