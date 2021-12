Portier Andrzej i widz Leonard wreszcie na żywo, czyli koncerty operowe na koniec roku. Ależ blask!

Napisać, że koncerty sylwestrowo-noworoczne w bydgoskiej Operze Nova cieszą się niesłabnącą popularnością, to właściwie nic nie napisać. Wystarczy wspomnieć, że zdobycie biletów na nie to prawdziwa Wielka Pardubicka - kolejka po wejściówki ustawia się na długo przed otwarciem kasy, a uruchomienie zakupów internetowych spowodowało zawieszenie strony opery w internecie.

Ubiegłoroczny koncert oglądany na ekranie komputera czy nawet rzucony na telewizor był jak smakowanie słodkości przez celofanowe opakowanie. Dobrze więc się stało, że po roku nieobecności naszej rodzimej rewii wodzireje - portier Andrzej (Szymon Jachimek) i widz Leonard (Ryszard Smęda) zawładnęli sceną podczas wieczorów na żywo.

Przyzwyczajeni do gościnnych występów tuzów polskiej konferansjerki mają okazję zachwycić się zapowiadaczem made in Opera Nova, a jeśli jeszcze dodamy, że pan Szymon jest nie tylko „spinaczem” wieczoru, ale i autorem scenariusza, to będziemy mieli pełen obraz sytuacji. A ta w środowy wieczór była... śliska. Nie dość, że był to premierowy wieczór, to jeszcze jezdnie i chodniki pokryła marznąca mżawka. I tu portier Andrzej zgrabnie nawiązał do rozpoczynającego część bardziej rewiową koncertu walca „Łyżwiarze”.