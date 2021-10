Posłowie PO zachęcali do podpisów pod ustawą o likwidacji TVP Info. Teraz projekt zastopował Tusk

- Władzom PO pozostawiam decyzję na temat kalendarium tego projektu – mówi poseł Tomasz Szymański. - Jestem częstym gościem TVP Info. Czasem widząc jak montowane są materiały po występach, budzi to moje daleko idące zastrzeżenia i uzasadnione obawy co do manipulacji i podawania nie do końca prawdziwych treści.

Posłanka Iwona Śledzińska – Katarasińska (PO), wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przypomina, że zbieranie podpisów zainspirowali poseł Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Pomagaliśmy zbierać podpisy, zawiązał się komitet obywatelski, który miał pilotować projekt, ale przez sejmową komisję to nie przechodziło – podkreśla posłanka Śledzińska – Katarasińska i jednocześnie przypomina, że co chwilę składane są skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TVP Info. - Zmiany są potrzebne, tylko nie w tej chwili, bo nie ma na to warunków – dodaje posłanka.

- Podpisy zebrane w regionie zostały przekazane do biura krajowego w Warszawie – informuje poseł Tomasz Lenz (PO). - Liczba jest wystarczająca do złożenia wniosku o likwidację TVP Info, ale na razie nie będziemy tego robić, ponieważ taka jest decyzja przewodniczącego Donalda Tuska. Na obecnym etapie, przy większości parlamentarnej PiS, przy przekazywaniu miliardów złotych na telewizję publiczną, nie ma możliwości zmiany jakości i sposobu funkcjonowania telewizji. Ona powinna być obiektywna, transparentna, powinna uczciwie przedstawiać poglądy wszystkich opcji politycznych. Zbierając podpisy pod projektem mogliśmy przeciwstawić się telewizji w obecnym kształcie. Pewnie po wygranych wyborach, bo to jest nasz priorytet, przystąpimy do dyskusji, jak zmienić ją na telewizję pluralistyczną służącą wszystkim obywatelom, a nie tylko PiS. To, co dziś widzimy, to karykatura telewizji publicznej. Przypomina telewizje z Chin, czy Korei Północnej, gdzie wszystko jest pod kontrolą, pojawiają się informacje tylko dobre dla rządzących, a nie ma nic o błędach czy przestępstwach władzy. Podczas niedzielnej demonstracji w Toruniu ludzie pytali mnie, co dalej robimy? Wskazywali na naganne działanie telewizji publicznej. Zbierane podpisów odpowiadało na potrzeby tej części wyborców, którzy nie popierają PiS. Dlatego uważam, że to nie są stracone podpisy.