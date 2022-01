Potrącenie w Bydgoszczy. 21-latek wychodził z tramwaju, kiedy uderzył w niego samochód

- Maszynista zatrzymał tramwaj, by wypuścić pasażerów. Wtedy jedna z osób została potrącona przez samochód - mówi asp. szt. Piotr Duziak, z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło około godziny 16 w rejonie przystanku Gdańska-Chodkiewicza. Poszkodowany to mężczyzna w wieku 21 lat. Trafił do szpitala. Jego stan na razie nie jest znany.