Wojciech O. znów w Bydgoszczy. Na Starym Rynku krzyczał o kiju "na poselski r..."

W sobotę 29 stycznia Wojciech O. wystąpił na bydgoskim Starym Rynku.

- Kamraci, to jest kij na poselski ryj - krzyczał

.

- My, ludzie radykalni i szczerzy i w sumie prości będziemy przez państwo, które jest blisko pańskiego stołu i ma profity i nigdy i nie odda swoich przywilejów i zawsze się nas wyprze, będziemy potrzebni im do przepchnięcia tego "kib...", do przetkania tego bagna!. My, nacjonaliści mówimy "Nie!" - krzyczał O. - Dlatego wy, kamraci i kamratki przejmiecie władzę w najbliższych wyborach samorządowych.

Nawiązał do planowanego głosowania nad ustawą o - jak to określił - "wojnie domowej". - To ustawa o kapo! (...) Nie macie obowiązku się testować! - wrzeszczał O. - I każdy z was musi dotrzeć do swojego znajomego, do sąsiada, rodziny - "Nie testuj się głąbie" (...) Odmawiajcie testowania!