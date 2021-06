Potrójne mistrzostwo Grupy Estradowej z Rypina Tomasz Błaszkiewicz

Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa z Rypina odniosła kolejny duży sukces fot. nadesłane

W sobotę 12 czerwca Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa z Rypina wywalczyła trzy pierwsze miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tańca "Raz Dwa Trzy Dance With Me" w Janikowie. To kolejny sukces rypińskich tancerek i tancerzy w ostatnich tygodniach.