Rypin stara się o remont dworca. Kolejny krok po przywróceniu połączeń pasażerskich

Jak informuje rypiński magistrat, po wykonaniu prac stacja ma być wyposażona w cztery tory główne, trzy boczne oraz tor wyciągowy do podstawiania składów i grup wagonów na tory boczne. Ponadto modernizację przejdzie peron numer 1, a peron numer 2 zostanie rozebrany i wybudowany od nowa w zmienionej lokalizacji.

W 2021 roku do Rypina wrócił pasażerski ruch kolejowy. Teraz PKP PLK ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót, dzięki którym obecny przystanek pasażerski, na którym pociągi nie mogą kończyć swojego biegu, ani krzyżować się w trakcie jazdy, zmieni się w stację.

Perony będą wyposażone w wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, ogrodzenie, gabloty informacyjne, stojaki na rowery, system oznakowania dotykowego oraz stałego. Dojścia do peronów będą dostosowane do osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

To jednak nie koniec zmian. Trwają zaawansowane rozmowy między rypińskim samorządem, ministrem aktywów państwowych oraz zarządem PKP S.A., dotyczące generalnego remontu budynku dworca w Rypinie. Inwestycja zwieńczyłby kompleksową rewitalizację stacji kolejowej w naszym mieście.