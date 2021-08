Poważny wypadek w Berlinku. Cztery osoby trafiły do szpitala. Zobaczcie zdjęcia

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano trzy pojazdy po wcześniejszym zderzeniu. Podróżujące osoby znajdowały się poza pojazdami. Jeden z pojazdów - peugeot, którym podróżowały trzy najciężej ranne osoby znajdował się na dachu na środku drogi. Drugi samochód, to jest mercedes E220 znajdował się w polu obok drogi, podróżowały dwie osoby. Trzeci pojazd typu laweta Mercedes 312D, którym podróżowało dwóch mężczyzn (bez obrażeń) znajdował się we wjeździe do prywatnej posesji. Na jezdni rozlane płyny eksploatacyjne po wypadku. DK25 w miejscu wypadku całkowicie zablokowana - relacjonują strażacy z KP PSP Mogilno.