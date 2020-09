Powiat chełmiński - groźne wypadki w Paparzynie i Brzozowie. Co jeszcze w Chełmnie i okolicy? - zdjęcia

Zobacz galerię (3 zdjęcia) W Paparzynie kierujący volvo z przyczepą nie dostosował prędkości do warunków ruchu i wpadł do rowu KP PSP Chełmno Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W Paparzynie 60-letni kierujący volvo z przyczepą, jadąc w kierunku Grudziądza nie dostosował prędkości do warunków i chcąc uniknąć zderzenia z autem skręcającym do posesji zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. Co jeszcze działo się ostatnio na drogach powiatu chełmińskiego?