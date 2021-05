Powiat chełmiński. Mówi się o tym kto wystartuje na wójta gminy Kijewo Królewskie

Co na to sama zainteresowana?

- Będą ogłoszone wybory, będzie moja odpowiedź - nie chce zdradzić swoich planów Magdalena Pudło, dla której obecny wójt jest wciąż jeszcze szefem (Magdalena Pudło jest dyrektorem GOK-u w Kijewie Królewskim).

Szefowa okręgu nr 5 PiS na razie nie wymienia konkretnych nazwisk kandydatów na wójta. W powiecie mówi się jednak o dwóch osobach - Jarosławie Ciemniewskim - zastępcy dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Arkadiuszu Stefaniaku, kierowniku Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmnie, zarazem przewodniczącym komitetu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości.

- PIS wyda oświadczenie o kandydacie w odpowiednim czasie - mówi Arkadiusz Stefaniak, przewodniczący komitetu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości.

- Wiemy o tym, że pan wójt chce przejść na emeryturę - mówi Marzenna Drab, szefowa okręgu nr 5 toruńsko-włocławskiego PiS. - Jednak jest za wcześnie na to, aby ogłaszać naszego kandydata. Nieeleganckie byłoby to w stosunku do jeszcze urzędującego wójta. Na pewno będziemy ubiegać się o fotel wójta gminy Kijewo Królewskie. Przymierzamy się już do tego, prowadzimy rozmowy. Wójt Misiaszek to osoba koncyliacyjna. Współpraca z nim zawsze układała się nam bardzo dobrze. Nie jest politycznie określony, bo w samorządzie polityki powinno być jak najmniej - liczyć ma się człowiek. Nam jest blisko do obecnego wójta, kierunku jego pracy, ale o wyborze na to stanowisko, gdy dokona się przejście na emeryturę pana Misiaszka, zdecydują mieszkańcy. Na pewno, mając okazje raz na kilka lat podejmować tak ważną decyzję, dobrze ją przemyślą i wybiorą kandydata, który zadba o gminę.