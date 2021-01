Powiat chełmiński. Ptasia grypa wykryta w gminie Lisewo. 7 tys. kur zostanie dziś zagazowane

Już w niedzielę do starosty doszły informacje z gminy Lisewo o objawach ptasiej grypy w jednym z kompleksu kurników w gospodarstwie rolnym w Lisewie.

Weterynaryjny nadzór nad gospodarstwem w Lisewie

- W kurniku u tego rolnika pobrano próbki do badań, które zostały wysłane do badania do laboratorium w Puławach - mówi Zdzisław Gamański, starosta chełmiński. - Dziś do powiatowego lekarza weterynarii doszły wyniki - potwierdziły, że to ptasia grypa. Lekarz od razu wydal decyzję o nadzorze nad tym gospodarstwem. Wprowadzone zostały również dwie strefy: zapowietrzenia - na odległość 3 kilometrów i zagrożenia - 10 kilometrów. Tym samym objęte nią muszą zostać też fragmenty sąsiednich powiatów, nie tylko chełmińskiego - wąbrzeskiego, grudziądzkiego, toruńskiego. Czekamy zatem na zarządzenie wojewody w tej sprawie, które określi wszystkie szczegóły.