Powiat golubsko-dobrzyński planuje gigantyczne inwestycje w szpitalu w Golubiu-Dobrzyniu

- Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, które projekty nie przeszły oceny formalnej i merytorycznej. Naszego na szczęście tam nie ma. Przeszliśmy więc procedury formalne. Urząd Marszałkowski przekazał wnioski do ministerstwa. W październiku trafią one do komisji europejskiej, która ma 2 miesiące na decyzje. Nie spodziewam się, że otrzymamy całą wnioskowana kwotę, ale zakładam, że sporo skorzystamy z Krajowego Planu Odbudowy. Liczymy na to, że realizację zadań, na które uzyskamy wspacie rozpoczniemy w przyszłym roku – dodaje Franciszek Gutowski, starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego.