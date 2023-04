Powiat mogileński. Próbowali kłusować na na Jeziorze Szczeglińskim przy pomocy sieci. Wpadli w ręce policjantów

W minioną środę, 12 kwietnia, o godzinie 19.15 dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na Jeziorze Szczeglińskim ktoś za pomocą sieci próbuje nielegalnie łowić ryby. Skierowani na miejsce policjanci zastali dwóch mężczyzn, którzy posiadali cztery sieci gotowe do użycia na wodzie. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy 45- i 47-latek nie zdążyli dokonać nielegalnego połowu ryb.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu przestępstwa przedmioty służące do kłusownictwa. Obaj mieszkańcy gminy Mogilno zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzut usiłowania nielegalnego połowu ryb. Mężczyźni przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Wkrótce za swój czyn odpowiedzą przed sądem - informuje asp. szt. Tomasz Bartecki, oficer prasowy KPP w Mogilnie

Za kłusownictwo ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności.