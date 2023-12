Pijany kierowca ujęty przez pracowników stacji paliw. 21-latek siedział za kierownicą audi mają 2,5 promila alkoholu w organizmie

- Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na jednej ze stacji paliw w powiecie mogileńskim. Około godziny 6 rano dyżurny komendy policji otrzymał zgłoszenie o ujęciu pijanego kierowcy. Czujnością i odpowiedzialnością wykazali się pracownicy stacji paliw, którzy nie pozostali obojętni na sygnały świadczące o tym, że kierowca osobowego audi może być pod wpływem alkoholu. Skierowani na miejsce policjanci ruchu drogowego sprawdzili stan trzeźwości ujętego 21-letniego mieszkańca powiatu mogileńskiego. Okazało się, że mężczyzna miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności i utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat - informuje podkom. Tomasz Bartecki, oficer prasowy KPP w Mogilnie.