Powiat tucholski. Inne przejazdy i nowe wiadukty, bo pojadą do portu!

Patrząc od strony Maksymilianowa, na stacji Błądzim będzie przebudowany fragment drogi. Ma to związek z budową drugiego toru. Powstanie kilkusetmetrowy odcinek nowej nawierzchni, a w ciągu drogi 240 - wiadukt. Zaplanowano też bardzo dużą przebudowę układu drogowego w Wierzchucinie - droga będzie wprowadzona do tunelu i znajdzie się poniżej torów kolejowych!

- Jest to coś, o co staraliśmy się już dawno - mówi wicestarosta. - Bo mamy tam 3,5 metrową nawierzchnię drogi, ale nigdy nie mogliśmy jej remontować, bo była własnością kolei. Teraz na szczęście uda się to wykonać.

Zlikwidowany zostanie przejazd w ciągu drogi Zielonka - Brzozie, a dobudowana zostanie droga wzdłuż linii kolejowej i połączona z kolejnym przejazdem drogowym w ciągu drogi Zielonka - Cekcyn.

Następne skrzyżowanie z linią kolejową w Małym Gacnie obejdzie się bez większych przeróbek. - PKP PLK nie widziało możliwości zrobienia wiaduktu w ciągu drogi naszego powiatu o dużym natężeniu ruchu. Jednak nie na tyle dużym, by PKP była zobowiązana do jej przebudowy - mówi wicestarosta. - Chodzi o Wielkie Gacno - jest to nasza droga, która jest ciągiem do węzła w Warlubiu.

W związku z tym zainwestuje tam powiat tucholski (pozostałe przypadki PKP-PLK). To konieczne, bo gmina Śliwice ..."byłaby odcięta szlabanami". Dlaczego? Przewidywana jest likwidacja przejazdu kolejowego Wielkie Gacno - Lińsk - Śliwice. A to jedyne skrzyżowanie łączące mieszkańców Śliwic z Tucholą i na przykład karetki miałyby utrudniony przejazd. Dlatego powiat tucholski dobuduje tam odcinek drogi wzdłuż torów. Poturalski dodaje też, że będą dwa zwykłe przejazdy: - droga do Okonin Nadjeziornych, droga Rosochatka - Lubocień. Przed Lipową zlikwidowany zostanie przejazd, a PKP wybuduje wiadukt.

PKP PLK w przyszłym roku ogłasza przetargi. Inwestycja Maksymilianowo - Gdynia ma powstać do 2027 r.