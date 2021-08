Powiat tucholski. Samorządowcy liczą, że dostaną dotacje na budowę dróg

W tej edycji w ramach programu inwestycji strategicznych można złożyć trzy wnioski. W powiecie tucholskim nie będą to jednak zadania oświatowe czy społeczne. Powiat - jak słyszymy - ma te zadania niemal wszystkie wykonane. W ostatnich latach wybudował dwa domy dziecka i powiatowe centrum wsparcia - bardzo duży projekt za 13 mln zł. - Zdecydowaliśmy, że wszystkie trzy nasze wnioski dotyczyć będą dróg - wyjawia starosta. - Pierwszy można składać bez ograniczeń finansowych, drugi do kwoty 30 mln zł, trzeci ograniczony jest sumą 5 mln zł. W końcówce ubiegłego roku ukończyliśmy projekt drogi Cekcyn - Bysław. Na pewno złożymy go we wniosku nr 2, bo oscyluje w granicach tej kwoty. Mamy też inne mniejsze zadania inwestycyjne.

Droga Kęsowo - Drożdzienica. Są duże szanse na inwestycję

Ale to nie wszystkie programy, w których można ubiegać się o dotacje. Na niedawnym spotkaniu u wojewody rozmawiano o rządowym funduszu rozwoju dróg. Okazuje się, że są w nim oszczędności, a że na liście rezerwowej są wnioski powiatu, to jest szansa, że tym razem się uda pozyskać środki. - Mamy jedno zadanie na czwartym miejscu - mówi Mróz. - Chodzi o gminę Kęsowo i drogę Kęsowo - Drożdzienica, myślę, że uda się je teraz zrealizować. Sprawdzamy jeszcze, czy ewentualne oszczędności pozwolą na zrealizowanie kolejnego projektu, czyli drogi od Okierska do Zalesia w gminie Cekcyn.

To są stare zeszłoroczne zadania, a przecież do 31 sierpnia będzie kolejna nowa edycja, w której powiat też będzie startował.