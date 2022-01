Powiat tucholski. WOŚP 2022 w deszczu i wietrze, a są rekordy. Wyniki z całego powiatu

W tucholskim sztabie przez trzy dni trwać będzie jeszcze licytacja jednego dnia w fotelach: burmistrza i starosty. Do jutra licytować można rower elektryczny, teraz jest wyceniany na 1 tys. 350 zł. Tucholski sztab WOŚP był dla gmin Tuchola, Kęsowo i Lubiewo. Będzie rekord, w ub.r. ze względu na pandemię zebrano ok. 60 tys. zł, a teraz łączna suma to ok. 109 tys. zł, z czego 88 tys. 265 zł z puszek. W gminie Kęsowo zebrano 11 tys. 220, 82 zł i 7 euro, gminie Lubiewo - 22 tys. 967 zł. Wolontariusze z tej gminy mieli w puszkach łącznie 10 tys.336 zł. W WOŚP-owe granie włączyły się Morsy z Borów Tucholskich, zasilając puszki wolontariuszy o kwotę 780 zł. Licytacje w Lubiewie to 15 tys. 006 zł, z czego online 12 tys. 359 zł.

Gmina Gostycyn zasiliła konto Orkiestry kwotą 31 tys. 033 zł, 20 euro, 23 kun chorwackich, a eskarbonka to 4 tys. 840 zł.

W Śliwicach wynik WOŚP to 27 tys. 402 zł, eskarbonka - 1 tys. 010 zł.