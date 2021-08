Powiat tucholski złożył wnioski do Polskiego Ładu. Dla samorządowców liczą się drogi! Jakie?

Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ma stanowić rekompensatę za mniejsze przychody do budżetu samorządów z tytułu zmiany w podatkach dochodowych. Zmniejszone dochody mają zostać też zniwelowane przez nową subwencję.

53-latka jechała w Tucholi z prędkością 103 km. To 53 km więcej niż jest dozwolone

W ramach pierwszego wniosku do Polskiego Ładu są przebudowy dróg: Lipowa - Śliwice, ronda w Śliwicach, drogi Lińsk - Wielkie Gacno, ul. Leśnej w Cekcynie, a także drogi Cekcyn - Rudzki Most (w tym ostatnim zadaniu ujęto też budowę ścieżki rowerowej). Drugi wniosek to rozbudowa drogi powiatowej Cekcyn - Bysław.

Trzeci - drogi w Piastoszynie oraz tras Wielki Mędromierz - Gostycyn i Zamrzenica - Minikowo.