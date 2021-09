Powstaje izba wytrzeźwień we Włocławku - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie [zdjęcia]

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie powstaje na Krzywej Górze we Włocławku za kwotę ponad 3 milionów złotych. Przystosowane zostanie do pomocy dla dwudziestu osób. W budynku znajdzie się m. in. izba wytrzeźwień.

Obiekt właściwie jest już w stanie surowym, kończą się roboty związane z wznoszeniem budynku. W najbliższym czasie wykonawca planuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej, będzie chciał doprowadzić do stanu surowego zamkniętego. Wewnątrz prowadzone są roboty wodne i kanalizacyjne. Montowana jest też instalacja elektryczna.