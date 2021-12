Powstała platforma ułatwiająca edukację zdalną. Stworzyło ją Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy

W ramach programu Erasmus+ organizacje z Polski, Litwy i Białorusi realizowały projekt "Give your school a new tool!", w ramach którego stworzyły platformę edukacyjną stworzoną na wzór metody FlippedClassrom (w tłumaczeniu na język polski metody "Odwróconej klasy"), która polega na tym, że uczniowie angażują się w proces uczenia - przed lekcjami zapoznają się z materiałem, głównie filmowym, przygotowanym i udostępnionym przez nauczyciela, a w trakcie lekcji to uczniowie przejmują odpowiedzialność w procesie zdobywania wiedzy. Stworzona platforma dostępna jest pod tym linkiem. Aby z niej skorzystać należy się zarejestrować pod tym linkiem lub skontaktować z członkami Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica pod numerem tel. 502-206-473 lub 795-776-698.

Oprócz stworzenia platformy, organizacje z Litwy, Bułgarii i Polski przeszkoliły w ostatnich miesiącach kilkudziesięciu nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Dla przykładu, od 6 grudnia do 15 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy prowadziło szkolenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie oraz w Płużnickiej Współdzielni w Wiewiórkach w gminie Płużnica dla 17 nauczycieli klas I-III z powiatu wąbrzeskiego, których głównym celem było zapoznanie nauczycieli z dostępnymi narzędziami cyfrowymi, które ułatwią i uatrakcyjnią lekcje online. Nauczyciele poznali nie tylko aplikacje dostępne w Internecie, ale także metodę odwróconej klasy, a nawet dowiedzieli się jak nagrywać i przygotowywać filmiki, które będą udostępniać swoim uczniom na platformie, aby ci mogli zapoznać się z tematem lekcji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Poza filmikami, nauczyciele nauczyli się także przygotowywania materiałów edukacyjnych w formie kolaży, puzzli, animacji. Uczestnicy tych warsztatów spotkają się jeszcze w styczniu 2022 r., aby przećwiczyć nagrywanie filmików edukacyjnych i zapisywanie ich na platformie edukacyjnej, do której będą mieli dostęp w ramach uczestnictwa w projekcie pod tym linkiem.