Pożar budynku w powiecie włocławskim. 8 zastępów straży pożarnej w akcji [zdjęcia]

Do dużego pożaru budynku doszło we wtorek 22 czerwca w godzinach wieczornych w miejscowości Skórzno (gmina Fabianki). Pierwsi pożar zauważyli strażacy OSP Skórzno. O sytuacji powiadomili Miejskie Stanowisko Kierowania PSP we Włocławku, które zadysponowało tam kolejne zastępy strażaków.