Pożar i kraksa w powiecie brodnickim. Kierowca alfy próbował wyprzedzić audi

Pożar i kraksa w powiecie brodnickim. Kierowca audi próbował wyprzedzić audi

W czwartek, 17 czerwca ok. g. 14.50 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy wyjeżdżali do Kruszyn Szlacheckich w gminie Bobrowo, aby gasić pożar sadzy w kominie. Jak przekazał nam kpt. Krzysztof Natucki, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy pożar ugaszono proszkiem gaśniczym, a pomieszczenia w budynku przewietrzono. Mieszkańcy budynku, w którym płonęły sadze opuścili go przed przyjazdem na miejsce strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgniłobłotach.

Strażacy z JRG Brodnica oraz z OSP w Osieku wyjeżdżali także w czwartek, 17 czerwca do Osieka, gdzie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych: alfy romeo, którym podróżowało czterech mężczyzn oraz audi Q7, w którym był wyłącznie kierowca. Kierowca ten skarżył się na ból w okolicy odcinka szyjnego, więc na miejsce zostali wezwani medycy. Ostatecznie, przebadany mężczyzna nie trafił do szpitala. Jak przekazała nam asp. Magda Dobrzyńska pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy kierujący pojazdem marki alfa romeo w wyniku nieprawidłowego manewru wyprzedzania doprowadził do zdarzenia drogowego z kierującym pojazdem marki audi Q7. Kierujący alfą został ukarany mandatem karnym.