Pożar kamienicy pod Więcborkiem. Rozszczelniła się butla z gazem. Poparzony mężczyzna w szpitalu - zobacz zdjęcia

- 52-letni mężczyzna wymieniał w kuchni butlę. Gaz, który się ulotnił, zapalił się. Nie doszło do wybuchu butli, obie są całe. Z poparzeniami ten mężczyzna trafił do szpitala. 25-letnia kobieta oraz dzieci w wieku 3 i 5 lat zostały przebadane przez lekarzy i pozostały na miejscu. Cztery osoby, które przebywały na dolnych kondygnacjach, ewakuowały się same - informuje brygadier Dariusz Chylewski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sępólnie.