Z gospodarstwa uciekły byki. Jeden poturbował mężczyznę. Strażacy zakończyli działania

We wtorek, 23 kwietnia, około godziny 13.00, wszystkie służby na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z trzech powiatów: chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego zostały postawione na nogi w związku z ucieczką pięciu byków z gospodarstwa we wsi Sławęcin w gminie Chojnice.

Zwierzęta przemieściły się 10 kilometrów dalej na południe i trafiły do gminy Kamień Krajeński. Oprócz strażaków na miejscu pojawił się lekarz weterynarii i dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Służby ostrzegały mieszkańców, że zwierzęta mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i by nie zbliżać się do nich.